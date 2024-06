No Dia Mundial do Orgulho LGBT, reiteramos a luta do Bahia por inclusão e relembramos ações do clube desde 2018, especialmente as deste mês de junho.



As camisas do triunfo sobre o Vasco tiveram numeração e estão em leilão https://t.co/GFGkeBmJHn



As bandeirinhas de… pic.twitter.com/Vg9S6WNhOA