Payet não entra em campo desde o início deste mêsLeandro Amorim / Vasco

Publicado 28/06/2024 14:19 | Atualizado 28/06/2024 14:20

Rio - O Vasco terá um reforço de peso para enfrentar o Botafogo neste sábado (29), em São Januário. O meio-campista Payet voltou a ser relacionado e estará à disposição do interino Rafael Paiva para o confronto. Ele ficou fora de cinco jogos por causa de uma lesão na coxa direita. As informações são do 'ge'.

O francês entrou em campo pela última vez na goleada histórica sofrida para o Flamengo , no Maracanã, no início deste mês. No período sem o camisa 10, o Cruz-Maltino perdeu três confrontos (Palmeiras, Juventude e Bahia), empatou um (Cruzeiro) e ganhou um (São Paulo).

Além de Payet, Galdames e Erick Marcus foram chamados pelo comandante.

Por outro lado, Rafael Paiva não poderá contar com David e Mateus Carvalho . Ambos estão suspensos e serão desfalques nesta rodada da competição. Já o lateral Puma Rodríguez está fora da lista por opção.

As equipes medem forças neste sábado (29), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Vasco vivem situações opostas na competição. Enquanto o Alvinegro briga pelo topo da tabela, em 3º lugar, com 23 pontos, o Cruz-Maltino ocupa a 16ª posição, com dez.