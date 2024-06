Ídolo do clube, Pedrinho é o atual presidente do Vasco associativo e assumiu o controle da SAF - Reprodução

Ídolo do clube, Pedrinho é o atual presidente do Vasco associativo e assumiu o controle da SAFReprodução

Publicado 27/06/2024 16:26

Rio - Em meio à crise no futebol com indefinições envolvendo a SAF e péssimos resultados esportivos na metade do primeiro turno do Brasileirão, Pedrinho, presidente do Vasco, acelerou as buscas por um novo diretor de futebol. O cargo está vago desde a saída de Pedro Martins, na última semana.

O passo é tratado como fundamental internamente para, depois disso, avançar em tratativas por um novo treinador - Álvaro Pacheco deixou o comando da equipe após a derrota por 2 a 1 para o Juventude, pela 10ª rodada. As informações são do site "ge".

Pedro Martins, ex-diretor executivo de futebol, também saiu na reformulação do departamento de futebol e vem tocando o processo de transição da função. No momento, o contratado pela 777 se comunica com Pedrinho e Felipe (diretor-técnico) situações envolvendo contratações, pendências e tarefas.

O Vasco já traçou o perfil do novo profissional: ele precisará de experiência na recuperação de um cenário de crise e conhecer outras partes da gestão além do futebol.