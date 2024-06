Por outro lado, o técnico do Vasco, Rafael Paiva, deve contar com o retorno de Payet - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 27/06/2024 16:11

Em lance polêmico aos 15 do segundo tempo , o atacante David foi expulso na Fonte Nova. Já o volante Mateus Carvalho foi advertido com um cartão amarelo pouco antes e, por ser o terceiro, será ausência no Gigante da Colina.

Por outro lado, a torcida vive expectativa pelo retorno de Payet. O meio-campista francês não entra em campo desde a goleada sofrida para o Flamengo, no início deste mês, e deve voltar aos gramados diante do Glorioso após se recuperar de lesão na coxa direita.

As equipes medem forças no próximo sábado (29), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Vasco vivem situações opostas na competição. Enquanto o Alvinegro luta pelo topo da tabela, em 3º lugar, com 23 pontos, o Cruz-Maltino ocupa a 15ª posição, com dez.