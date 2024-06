MT defendeu o Santa Clara, de Portugal, nas últimas duas temporadas - Divulgação / Santa Clara

Publicado 27/06/2024 15:33

Vasco. O jogador, de 23 anos, pertencia ao Cruz-Maltino e passou as últimas duas temporadas emprestado ao clube português. Portugal - O Santa Clara, de Portugal, anunciou nesta quinta-feira (27) a contratação do lateral-esquerdo MT, cria das categorias de base do. O jogador, de 23 anos, pertencia ao Cruz-Maltino e passou as últimas duas temporadas emprestado ao clube português.

O contrato de MT com o Vasco se encerraria no fim do ano, e o clube não pretendia renová-lo. Portanto, o Cruz-Maltino decidiu liberar o lateral para assinar com o Santa Clara sem custos. Em compensação, o time de São Januário ficará com uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador, garantindo participação em futuras transferências.

Nas duas temporadas pelo Santa Clara, MT deu duas assistências em 48 partidas. O lateral-esquerdo também conquistou o título da segunda divisão do Campeonato Português, em 2023/24.

Pelo Vasco, ele disputou duas temporadas, em 2021 e 2022. Ao todo, foram 29 partidas e um gol marcado.