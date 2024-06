Diego Souza ficou na bronca com a arbitragem - Reprodução / Instagram

Diego Souza ficou na bronca com a arbitragemReprodução / Instagram

Publicado 27/06/2024 08:20 | Atualizado 27/06/2024 08:27

Rio - Ex-jogador do Vasco, Diego Souza, de 39 anos, desabafou nas redes sociais, após a derrota do clube carioca para o Bahia por 2 a 1, na última quarta-feira, em Salvador. O ex-meia reclamou bastante da decisão da arbitragem comandada por Joao Vitor Gobi, que expulsou o atacante David, e deixou o Cruz-Maltino com um jogador a menos durante o segundo tempo na Fonte Nova.

Diego Souza ficou na bronca com a arbitragem Reprodução / Instagram

"Cara, cada dia que passa o futebol está mais corrompido. Vai tomar no c# comissão de arbitragem. Expulsão do jogador do Vasco não existe. Não é porque sou Vasco não, é por conta de safadeza. Desde o pênalti no FlaxFlu. Vergonha! As coisas devem acontecer dentro das quatro linhas. Invadem CT, xingam jogador, e por mais que façam por onde, vem um sem vergonha dessa e joga tudo a perder. O certo é o certo, só isso", publicou no Instagram.

O lance citado por Diego Souza no clássico do último domingo foi a penalidade em cima de Bruno Henrique decidiu a partida para o Flamengo. Calegari se desequilibrou ao disputar o lance com o atacante rubro-negro, que posteriormente caiu, após pisar no atleta tricolor. A arbitragem assinalou pênalti.



David foi expulso após receber o segundo amarelo ao resvalar com o braço no rosto de um jogador do Bahia. O cartão vermelho foi bastante criticado pelos jogadores do Vasco e também pelo treinador interino Rafael Paiva.



Diego Souza fez parte do elenco do Vasco, que conquistou o último grande título de expressão do clube carioca: a Copa do Brasil de 2011. O ex-jogador passou por outros clubes importantes do Brasil como: Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Atlético-MG e Cruzeiro.