João Victor, do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 27/06/2024 00:02 | Atualizado 27/06/2024 00:03

Salvador - João Victor analisou a derrota do Vasco para o Bahia por 2 a 1 na Arena Fonte Nova , nesta quarta-feira (26), pelo Brasileirão. O zagueiro lamentou a expulsão de David, aos 14 minutos do segundo tempo, e pontou que o cartão vermelho impactou a partida. Apesar disso, fez questão de valorizar o esforço de todos ao longo do jogo e ressaltou que o time "vem evoluindo".

"Infelizmente o David foi expulso. Acho que a gente vinha jogando melhor do que eles no segundo tempo, conseguindo sair jogando, conseguindo romper linhas. Óbvio que ele não queria ser expulso, mas influenciou no jogo. Jogamos praticamente 25, 30 minutos com um a menos. O Bahia é uma equipe muito qualificada, que está brigando na parte de cima da tabela", disse João Victor, à Globo.

"Custou muito para a gente, mas sabemos que não foi por querer, ele estava nos ajudando bastante. Aconteceu. A gente tentou lutar até o fim, mas nossa equipe está de parabéns. A gente vem evoluindo, vem crescendo. Esse jogo mostra isso. Não abdicamos de jogar. Viemos para cá, sabíamos que teríamos dificuldade, mas jogamos de igual para igual. Depois da expulsão, aí sim eles tiveram muito mais vantagem. Creio que até a expulsão, a gente jogou muito bem, teve coragem para jogar. As coisas vão começar a evoluir. Hoje, infelizmente, não deu certo", completou.

A equipe de Rafael Paiva segue com dez pontos e aparece na 15ª colocação. O Vasco volta a campo no próximo sábado, às 18h30, para enfrentar o Botafogo em São Januário. O clássico é válido pela 13ª rodada da competição.