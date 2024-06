Pedrinho é o presidente do Vasco - Reprodução / Instagram

Publicado 26/06/2024 13:48

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por meio da 20ª Câmara de Direito Privado, marcou para o dia 11 de julho o julgamento da liminar que tirou a SAF do Vasco do controle da 777 Partners, no dia 15 de maio, e devolveu ao clube. A sessão acontecerá de forma virtual.

Durante o julgamento, o desembargador e relator do caso César Cury, que manteve a liminar em segunda instância, dará seu voto de forma eletrônica cerca de 48h antes da sessão. Haverá ainda o voto de outros dois desembargadores da Turma Julgadora. Caso haja discordância, um julgamento presencial será marcado.

Ainda é possível que a primeira sessão aconteça de maneira presencial. Para isso, uma das partes precisa protocolar um pedido junto à Câmara, que precisa ser aceito.

Desde que a liminar foi concedida, o Conselho de Administração da SAF sofreu grandes mudanças. Antes, o grupo era formado por cinco membros definidos pela 777 e dois pelos associativo. Atualmente, o presidente Pedrinho, o vice-presidente Paulo Salomão e outro vice-presidente José Luiz Trinta são os únicos no comando.