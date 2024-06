Jair Ventura está entre os técnicos analisados pelo Vasco - Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Jair Ventura está entre os técnicos analisados pelo Vasco Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 25/06/2024 17:50

demitiu Álvaro Pacheco após quatro jogos, o Vasco não tem pressa para buscar um novo nome. A goleada de 4 a 1 sobre o São Paulo e a confiança no trabalho de Rafael Paiva deram mais tranquilidade à diretoria para agir com cautela. Rio - Sem técnico desde a última quinta-feira (20), quando, o Vasco não tem pressa para buscar um novo nome. A goleada de 4 a 1 sobre o São Paulo e aderam mais tranquilidade à diretoria para agir com cautela.

pelo menos até o clássico com o Botafogo, no próximo sábado (29), e uma efetivação não está descartada. Porém, a inexperiência pesa contra ele. O interino deve ser mantido no cargo, no próximo sábado (29), e. Porém, a inexperiência pesa contra ele.

que conta com a admiração do presidente Pedrinho, enfrenta resistência interna. O entendimento é que o elenco teria dificuldade de se adaptar ao estilo do treinador, que passou por São Januário em 2021. Enquanto isso, o Cruz-Maltino já estuda alguns nomes nos bastidores. Segundo o "ge", Fernando Diniz, demitido do Fluminense e, enfrenta resistência interna. O entendimento é que, que passou por São Januário em 2021.

Outros treinadores que agradam ao Vasco são Mano Menezes e Jair Ventura. O primeiro é considerado um técnico experiente para o desafio, mas ainda não foi procurado. Já o segundo recebeu os primeiros contatos de pessoas próximas à diretoria por ser considerado uma solução imediata e pela experiência em salvar clubes que se encontram na situação do Vasco. Foi assim com Sport (2020), Juventude (2021) e Goiás (2022), que escaparam do rebaixamento.

Além do trio, Jorge Sampaoli e Cuca também são comentados nos bastidores de São Januário. Porém, a possibilidade de uma negociação é pequena.

Correndo por fora, ainda está Ramón Díaz. A volta do argentino, demitido há algumas semanas, não está descartada, mas não é uma unanimidade. A diretoria deve ouvir líderes do elenco sobre a decisão.