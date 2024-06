Dimitri Payet desfalcará o Vasco contra o Bahia - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 25/06/2024 13:02 | Atualizado 25/06/2024 13:02

Rio - O meia Dimitri Payet será desfalque novamente do Vasco para a partida contra o Bahia, na próxima quarta-feira (26), às 21h30, na Arena Fonte Nova. Há a expectativa, entretanto, de que o francês volta a entrar em ação pela equipe no clássico com o Botafogo, no próximo sábado (29). As informações são do "ge".

Payet se recupera de uma lesão de grau dois na coxa direita, e já realiza trabalhos em campo com o elenco do Vasco. Ele sofreu a contusão há 16 dias, e, com o tempo de recuperação previsto para três semanas, o retorno do francês deve acontecer dentro do esperado pelo departamento médico cruz-maltino.

Se Payet ainda se recupera da lesão, o meia Praxedes se recuperou de uma lesão na coxa direita e foi liberado pelo departamento médico para voltar a atuar pela equipe. O jogador, entretanto, não retornará aos gramados na partida contra o Bahia.