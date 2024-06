André Ramalho foi campeão holandês com o PSV na última temporada - Divulgação / PSV

Publicado 25/06/2024 15:15 | Atualizado 25/06/2024 15:16

Vasco oficializou uma oferta para contratar o zagueiro André Ramalho, do PSV. A proposta salarial feita pelo Vasco é próxima com o que o defensor recebe no futebol holandês. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa. Rio - Em busca de nomes para compor a defesa, ooficializou uma oferta para contratar o zagueiro André Ramalho, do PSV. A proposta salarial feita pelo Vasco é próxima com o que o defensor recebe no futebol holandês. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.

O contrato de André Ramalho com o PSV se encerra no fim de junho, e, até o momento, não houve nenhuma conversa para uma possível renovação. Com isso, o Cruz-Maltino tenta se adiantar e acertar sua contratação após o fim de seu vínculo com o clube holandês.

Revelado pelo Red Bull Brasil, André Ramalho atua no futebol europeu desde 2010, quando foi transferido ao Red Bull Salzburg, da Áustria. Ele também tem passagens pelo futebol alemão, em clubes como Bayer Leverkusen e Mainz.

O zagueiro atua no PSV desde 2021, após uma segunda passagem de sucesso no Red Bull Salzburg. Ao todo, André Ramalho tem 128 jogos disputados pela equipe holandesa, com seis gols marcados e cinco assistências feitas.