Emiliano Díaz foi auxiliar de Ramón Díaz no Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 25/06/2024 22:09 | Atualizado 25/06/2024 22:28

Rio - Com nome em pauta ao lado de Ramón Díaz para voltar ao Vasco, Emiliano Díaz, filho e assistente, abriu o jogo sobre sua saída do clube no fim de abril. Em participação no "Futbolaço Podcast", o argentino comentou sobre promessas não cumpridas pela empresa 777 Partners, então dona do controle da SAF do Cruz-Maltino e afirmou seu desejo de voltar a São Januário.

Ramón é nome forte de Pedrinho para assumir o comando técnico do Vasco após a demissão do português Álvaro Pacheco, que durou apenas quatro jogos. O assunto, no entanto, é tratado com cautela por Emiliano.

"Não é uma pergunta que posso responder. Não depende de mim", disse o auxiliar, que mostrou carinho e respeito pelo ex-clube.

"Eu sei que vou voltar ao Vasco em algum momento da minha vida, não sei se agora ou mais adiante. Minha história com o Vasco não merece terminar assim. Fizemos muito trabalho pelo Vasco e o Vasco me deu um carinho muito grande", completou.

O início da temporada com a comissão técnica argentina foi marcada por um Vasco frágil, lutando por uma estrutura melhor e com poucas opções no elenco. Emiliano revelou que a 777 não cumpriu algumas promessas importantes para a sequência do trabalho.

"Melhorar o CT (Centro de Treinamento), jogadores... sobretudo os jogadores. Indicamos 28 e veio apenas um, que foi o Rojas. Queríamos usá-lo de lateral e zagueiro. Além disso, estávamos sozinhos. Não tínhamos ninguém. Não é legal trabalhar assim. É difícil. Acontecia qualquer coisa com qualquer jogador e você precisa resolver tudo. Coisas que eu não tinha de resolver, que o Ramón também não", destcou.

Ponto principal da polêmica após a derrota por 4 a 0 para o Criciúma, dentro de São Januário, foi a condução das saídas de Ramón e Emiliano. Minutos após a partida válida pela quarta rodada do Brasileirão, o Vasco emitiu comunicado informando a troca na comissão técnica. Para a dupla, isso foi uma grande surpresa e um erro do antigo CEO Lúcio Barbosa.

"Ele nos mandou embora, isso está certo. O Lúcio nos mandou embora. Falei na cara dele: 'você me mandou embora pelo Twitter'. Antes de falar na coletiva, eu falei na cara dele. 'Se você não quer mais a gente, me diz e acabou'. Qual é o problema?", revelou.