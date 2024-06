Tévez em passagem pelo Independiente - Divulgação/Independiente

Publicado 25/06/2024 10:23

Rio - Em busca de um novo treinador para substituir Álvaro Pacheco, o Vasco teria recebido a consulta de agentes responsáveis por Carlito Tévez. No entanto, o presidente Pedrinho teria rejeitado a possibilidade do argentino por entender que o clube carioca precisa de um nome mais experiente. As informações são do jornalista Benjamin Back.

Carlito Tévez, de 40 anos, iniciou sua trajetória como treinador em 2022 dirigindo o Rosário Central. Posteriormente, ele dirigiu o Indepediente de Avelleneda. O ex-atacante está sem clubes desde maio, quando deixou o comando do maior campeão da Libertadores.



O Vasco busca um substituto para o português que comandou a equipe em apenas quatro partidas. Nomes como Ramón Díaz e Fernando Diniz foram avaliados como possibilidades pelo clube carioca nos últimos dias.



Com Rafael Paiva no comando de forma interina, o clube carioca goleou o São Paulo por 4 a 1, no último sábado, em São Januário. Ele irá dirigir o Vasco novamente nesta quarta-feira contra o Bahia, em Salvador.