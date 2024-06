Lucas Oliveira disputou 79 jogos com a camisa do Cruzeiro - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 26/06/2024 17:19

Rio - O Vasco mira a contratação do zagueiro Lucas Oliveira, de 28 anos. Ele pertence ao Cruzeiro e está emprestado ao Valladolid, da Espanha. O staff do atleta levou o interesse do Cruz-Maltino ao clube mineiro e tenta selar acordo.

A negociação, porém, é considerada difícil. Segundo o 'ge', o Cabuloso deseja vender o zagueiro, e não emprestá-lo.

O setor defensivo é uma das prioridades do Vasco na segunda janela de transferências deste ano. A diretoria, inclusive, tem outros defensores no radar e estuda as condições para concretizar uma investida.

Lucas Oliveira chegou ao Cruzeiro em 2022, após defender o Atlético-GO por quatro anos. Em Minas Gerais, entrou em campo 79 vezes, fez quatro gols e deu duas assistências. No início deste ano, foi emprestado ao Valladolid, time pelo qual tem 11 partidas.