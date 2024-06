Jogadores do Vasco reunidos no gramado - Leandro Amorim | Vasco da Gama

Jogadores do Vasco reunidos no gramadoLeandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 26/06/2024 23:27

Salvador - Na noite desta quarta-feira (26), o Vasco perdeu para o Bahia por 2 a 1 na Arena Fonte Nova, em jogo da 13ª rodada do Brasileirão. Thaciano abriu o placar para o Esquadrão, mas Paulo Henrique deixou tudo igual no primeiro tempo. Já na etapa complementar, David recebeu o segundo cartão amarelo aos 14 minutos em um lance duvidoso e foi para os vestiários mais cedo. Com a desvantagem numérica, a equipe carioca não conseguiu segurar a pressão, viu Estupiñán marcar o segundo gol e dar números finais ao confronto.

O Vasco continua com dez pontos e aparece na 15ª posição na tabela. O próximo compromisso do Cruz-Maltino será contra o Botafogo, às 18h30 de sábado, em São Januário. A partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão.

O jogo

O Vasco viu o Bahia começar melhor e contar com um pouco de sorte para abrir o placar na Arena Fonte Nova. Logo aos seis minutos, Thaciano recebeu com liberdade pelo esquerdo, avançou e finalizou de longe. A bola desviou em Maicon e tirou qualquer chance de defesa para Léo Jardim.

Com a dificuldade para construir jogadas e avançar, a solução era apostar em jogadas de transição rápida. E foi dessa forma que o Vasco buscou o empate, aos 20 minutos. Depois de um escanteio do Bahia, o Cruz-Maltino puxou contra-ataque, e Paulo Henrique ficou cara a cara com Marcos Felipe. O goleiro, num primeiro momento, fez a defesa. No entanto, a equipe carioca pegou o rebote e, após cruzamento rasteiro de Piton, o camisa 96 apareceu livre na área para completar.

Após o empate, porém, o Vasco já não conseguiu mais engatar contra-ataques. O Bahia manteve o controle do jogo até o fim do primeiro tempo e criou três grandes chances para marcar o segundo gol, mas não conseguiu.

Na etapa complementar, a equipe de Rafael Paiva melhorou na partida. O Cruz-Maltino conseguiu ter mais a bola e trocar passes e não deixar o Bahia engatar o mesmo ritmo do primeiro tempo. Nesse cenário, passou perto da virada com David, que teve a oportunidade de finalizar sozinho dentro da área, mas ele pegou mal na bola e mandou para fora.

O cenário da partida mudou aos 14 minutos da partida, quando David foi expulso. O atacante já tinha cartão amarelo e levou o segundo por uma falta em Gilberto no momento em que protegia a bola. O lance gerou reclamação, mas o árbitro entendeu que era infração para um novo cartão.

O técnico Rogério Ceni, então, promoveu substituições para deixar o Bahia mais agudo. Dessa forma, o Esquadrão cresceu na partida e foi para cima em busca da vitória. O Vasco tentou, mas não conseguiu segurar o adversário.

Aos 40 minutos, Luciano Juba acionou Biel, que fez cruzamento rasteiro pelo lado esquerdo. Estupiñán, que entrou no decorrer da partida, conseguiu o desvio e mandou a bola para o fundo das redes.

Ficha técnica

Bahia 2 x 1 Vasco



Data e hora: 26/6/2024, às 21h30

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)



Cartões amarelos: Adson, Matheus Carvalho e Paulo Henrique (VAS)

Cartões vermelhos: David (VAS)

Gols: Piquerez (1-0) (26'/1ºT) / Rony (2-0) (11'/2ºT)

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto (Estupiñán, 20'/2ºT), Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas (Carlos de Pena, 27'/2ºT), Everton Ribeiro e Cauly (Ademir, 20'/2ºT); Thaciano (Biel, 20'/2ºT) e Everaldo.

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura (Sforza, 33'/2ºT), Matheus Carvalho (Zé Gabriel, 33'/2ºT) e Estrella (Leandrinho, 26'/2ºT); Adson (Puma Rodríguez, 26'/2ºT), David e Vegetti.