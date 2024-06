Rafael Paiva, do Vasco - Leandro Amorim/vasco

Salvador - Rafael Paiva acredita que o Vasco foi prejudicado na derrota por 2 a 1 para o Bahia , nesta quarta-feira (26), por causa da expulsão de David. O atacante recebeu o segundo cartão amarelo aos 14 minutos do segundo tempo por um falta em Gilberto no momento em que protegia a bola. O técnico interino discordou da decisão do árbitro e pontou que o vermelho foi determinante para a partida.

"Para mim, o detalhe fundamental é sobre a expulsão. É muito difícil jogar aqui, o Bahia é um time muito organizado. Conseguimos competir muito no primeiro tempo, igualar em alguns momentos, mas achei que a gente voltou muito bem no segundo tempo. A gente estava controlando em alguns momentos, a gente conseguiu ter mais a bola, marcar melhor, chegar mais no campo do Bahia", disse Rafael Paiva.

"A expulsão foi determinante para mudar o caminho do jogo. Ao vivo ali, já tive a impressão que foi uma falta normal, proteção pelo espaço. Vendo o vídeo agora, ficou mais claro para mim que não era um lance para amarelo - era o segundo, por consequência, levou o vermelho. Acho que isso foi determinante. Um jogo desse nível, em que o detalhe faz toda a diferença, ter um jogador expulso dessa forma realmente é muito difícil. Complicou muito o nosso jogo. Acho que a gente foi prejudicado pela expulsão", completou.

O treinador também explicou a permanência de Vegetti em campo mesmo com a desvantagem numérica. Paiva realizou as cinco substituições, mas manteve o centroavante em campo.

"O Vegetti é jogador que segura, no mínimo, dois jogadores. Essa é a vantagem de tê-lo no jogo. A gente poderia colocar outro jogador mais inteiro, mas o Vegetti segura demais a bola, é um pivô. Precisávamos ter tempo para a bola parar no pé para tentarmos chegar. Mesmo com um jogador a menos, a gente iria tentar a vitória. A gente veio pela vitória", explicou.

Rafael Paiva assumiu o comando interino do Cruz-Maltino após a demissão de Álvaro Pacheco. No primeiro jogo sob seu comando, o time goleou o São Paulo por 4 a 1 em São Januário.

Cabe ressaltar que esta não é a primeira experiência de Paiva à frente da equipe profissional. Ele assumiu neste ano após a saída de Ramón Díaz e classificou o Vasco para as oitavas de final da Copa do Brasil. Perguntado se quer permanecer como treinador do Vasco, ele não escondeu o desejo.

"Claro. Muito feliz pela oportunidade, estar num gigante da Série A, com uma torcida de massa. Um time que sempre assisti e ficava muito orgulhoso de ver o Vasco jogar, os jogadores que passaram pelo Vasco, jogadores que o Vasco mandou para a seleção brasileira... É um orgulho imenso estar aqui. Com certeza. A gente trabalha a vida inteira para essas oportunidades. Muito feliz pela oportunidade. Com certeza gostaria. Se eu contribuir e for ajudar, estou à disposição. Gostaria muito de estar aqui", admitiu .