As três vitórias obtidas pelo Vasco até o momento foram em São Januário - Leandro Amorim / Vasco

As três vitórias obtidas pelo Vasco até o momento foram em São JanuárioLeandro Amorim / Vasco

Publicado 26/06/2024 10:22

Rio - A reta final do primeiro turno do Brasileiro reserva para o Vasco jogos importantes na luta contra as últimas colocações. Após o clássico contra o Botafogo, no próximo sábado, o Cruz-Maltino fará mais três jogos em São Januário, todos contra equipes que estão na parte baixa da tabela.

O primeiro jogo será contra o Fortaleza, 11º colocado, no próximo dia 3. As duas equipes já se enfrentaram neste ano pela Copa do Brasil, e o Cruz-Maltino levou a melhor. Porém, foram dois empates, e uma classificação carioca nos pênaltis, após um 3 a 3 eletrizante em São Januário.



No próximo dia 10, o Vasco irá encarar o Corinthians pela frente. Atualmente, o Alvinegro está na zona de rebaixamento e faz uma campanha muito ruim. No último confronto, as duas equipes lutavam contra a degola, e o clube carioca acabou sendo derrotado em São Januário por 4 a 2 no ano passado.



O último jogo do Cruz-Maltino em São Januário no primeiro turno será contra o Cuiabá, no próximo dia 24. A equipe do Mato Grosso faz campanha de recuperação e ocupa nesse momento a 14ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro.