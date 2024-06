Jogadores do Vasco reunidos no gramado - Leandro Amorim / Vasco da Gama

Publicado 27/06/2024 09:11 | Atualizado 27/06/2024 09:14

A torcida do Vasco ficou na bronca com a arbitragem após a derrota por 2 a 1 para o Bahia pelo Campeonato Brasileiro , na noite desta quarta-feira (26), na Arena Fonte Nova. O atacante David foi expulso aos 14 minutos do segundo tempo, após receber o segundo cartão amarelo por disputa de bola com Gilberto. Nas redes sociais, vascaínos apontaram que o jogador tricolor se jogou.

"Vasco fazia um jogo muito justo contra o melhor mandante do Brasil. A arbitragem chega para destruir com isso. Como é desanimador assistir futebol nesse país. Cansa demais", disse um torcedor. "Mais um jogo estragado pela péssima arbitragem brasileira, os caras não tem cuidado nenhum, não pensam duas vezes antes de prejudicar", afirmou outro cruz-maltino no X, antigo Twitter.

O time passava por um bom momento na partida, o que também foi motivo de revolta. "Essa derrota é justificada por arbitragem sim. Jogamos bem. Bahia estava melhor? Claro, tinha mais chances de vencer, mas jogamos bem. Podíamos sair com ao menos um ponto", lembrou um apoiador.

"Depois do lance, desliguei a TV, não dá mais", "Sempre tem alguma coisa para atrapalhar a gente, impossível ser feliz" e "São esses jogos que desanimam", comentaram torcedores revoltados.

Até o ex-jogador Diego Souza, torcedor do Vasco assumido, foi às redes sociais para mostrar seu descontentamento com os árbitros. "Cara, cada dia que passa o futebol está mais corrompido. Vai tomar no c* comissão de arbitragem. Expulsão do jogador do Vasco não existe. Não é porque sou Vasco não, é por conta de safadeza", esbravejou, em publicação no Instagram.

Além da polêmica arbitragem, alguns enxergaram luz no fim do túnel. "O Vasco hoje tem um time e um técnico. Que goleou o São Paulo e fez frente ao Bahia, times da parte de cima da tabela. Tá no caminho da recuperação. Precisa fechar o meio de campo e reforçar a zaga. Vamos sair dessa."

Renato Paiva discorda do vermelho

O cartão vermelho foi criticado pelo técnico interino Renato Paiva . O comandante afirmou que o Vasco foi prejudicado pela decisão. "A expulsão foi determinante para mudar o caminho do jogo. Ao vivo ali, já tive a impressão que foi uma falta normal, proteção pelo espaço. Vendo o vídeo agora, ficou mais claro para mim que não era um lance para amarelo - era o segundo, por consequência, levou o vermelho. Acho que isso foi determinante", contestou o treinador.

O Vasco, que ocupa a 15ª posição da tabela, volta a campo para enfrentar o Botafogo neste sábado (29), às 18h30, em São Januário, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.