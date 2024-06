Paulo Henrique em partida do Vasco - Divulgação / Vasco

Paulo Henrique em partida do VascoDivulgação / Vasco

Publicado 27/06/2024 13:43

Rio - Autor do único gol do Vasco na derrota para o Bahia, por 2 a 1, em Salvador, o lateral-direito Paulo Henrique, de 27 anos, superou suas participações diretas em gols pelo Cruz-Maltino na última temporada. O atleta chegou ao clube carioca no meio de 2023.

Neste ano, o lateral entrou em campo em 25 jogos, fez um gol e deu duas assistências. Na última temporada, Paulo Henrique havia atuado em 14 partidas, marcando uma vez e dando uma assistência com a camisa do Vasco.



Revelado pelo Londrina, Paulo Henrique marcou sete gols na sua carreira. Sua temporada mais artilheira foi em 2022, pelo Juventude, quando balançou as redes em duas oportunidades. Ele passou também por Atlético-MG, Paraná, Atlético Tubarão, Metropolitano, União Beltrão e Operário Ferroviário, antes de chegar ao Vasco.



Com a derrota para o Bahia, o Vasco não conseguiu se descolar da proximidade na tabela com os clubes do Z-4. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo sábado, às 18 h (de Brasília), em São Januário, para enfrentar o Botafogo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.