Marcelo Sant'Ana é o novo diretor executivo de futebol do VascoEdmário Oliveira/América-RN

Publicado 27/06/2024 20:14

Rio - O Vasco acertou a contratação de Marcelo Sant'Ana para o cargo de diretor executivo de futebol. Ele chegará ao Rio de Janeiro nos próximos dias para ocupar a cadeira deixada por Pedro Martins, que deixou a SAF em meio à reestrutura do futebol feita pelo presidente Pedrinho.

Marcelo Sant'Ana deixará o América-RN, clube que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Ele, mesmo com conversas avançadas, pediu para a diretoria cruz-maltina uma despedida do clube potiguar nesta quinta-feira (27), no duelo com o Sousa-PB. As informações são do "ge".

Seu destaque começou em 2015, quando foi presidente do Bahia, em um mandato até 2017. Marcelo conquistou o Campeonato Baiano (2016) e a Copa do Nordeste (2017), e foi o mandatário mais novo dos clubes das Séries A e B em tal período.