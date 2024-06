Vasco encerrou jejum de gols fora de casa - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 28/06/2024 13:50

Rio - O Vasco segue sem conseguir pontuar fora do Rio no Campeonato Brasileiro, porém, a derrota para o Bahia, em Salvador, encerrou um jejum negativo do Cruz-Maltino na competição e na temporada. O gol de Paulo Henrique fez o clube carioca voltar a balançar as redes longe do Rio após dois meses.

A última vez que o Vasco havia marcado em uma cidade que não o Rio na temporada havia sido no dia 17 de abril, quando pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruz-Maltino perdeu por 2 a 1 para o Bragantino. Pablo Vegetti fez o gol dos cariocas naquele jogo.



Depois disso, o Vasco atuou fora do Rio em quatro partidas, sendo três pela Série A e uma pela Copa do Brasil. No Brasileiro foram três derrotas: 1 a 0 para o Athletico-PR, 2 a 0 para o Palmeiras, e também 2 a 0 para o Juventude. Pela Copa do Brasil, o Cruz-Maltino empatou sem gols contra o Fortaleza.



Neste sábado, o Vasco volta a jogar no palco em que somou os seus dez pontos até o momento no Brasileiro. A equipe recebe o Botafogo, em São Januário, às 18h30 (de Brasília).