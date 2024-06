Estrella comemora o gol após marcar contra o São Paulo - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 29/06/2024 18:49

Rio - Estrella virou preocupação no Vasco. O camisa 14 se machucou no início da partida contra o Botafogo em São Januário, neste sábado, 29, e precisou ser substituído. Payet entrou em sua vaga.

Por volta dos oito minutos do primeiro tempo, Estrella sentiu dores no joelho direito, aparentemente sozinho, e caiu no chão. Ele foi atendido e deixou o gramado de maca.

A partida desta noite, aliás, marcou o retorno de Payet aos gramados. Ele ficou fora de cinco jogos por causa de uma lesão na coxa direita.