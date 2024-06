Payet não entra em campo desde o início deste mês - Leandro Amorim / Vasco

Payet não entra em campo desde o início deste mêsLeandro Amorim / Vasco

Publicado 29/06/2024 15:51

Rio - O Vasco divulgou a lista de jogadores relacionados para o clássico com o Botafogo, em São Januário, neste sábado (29), às 18h30 (de Brasília). A grande novidade é o retorno de Payet, que não entra em campo desde o início do mês.

Leia mais: Gabriel Lima tem acerto encaminhado para ser o novo CEO do Vasco

O francês sofreu uma lesão na coxa direita e foi desfalque por cinco rodadas. No período, o Cruz-Maltino só venceu uma partida - São Paulo, por 4 a 1.

Além do camisa 10, Galdames e Erick Marcus voltaram à lista. Já o lateral-direito Puma Rodríguez ficou de fora dos convocados pelo interino Rafael Paiva.

Vasco e Botafogo vivem situações opostas no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Gigante da Colina briga contra a zona de rebaixamento, em 16º, com dez pontos, o Alvinegro luta pelo topo da tabela, com 23.

Confira a lista de relacionados do Vasco para o clássico

. Goleiros: Keiller e Léo Jardim;

. Defensores: João Victor, Leandrinho, Léo, Lucas Piton, Maicon, Paulo Henrique, Rojas e Victor Luis;

. Meio-campistas: Estrella, Galdames, Hugo Moura, JP, Payet, Sforza e Zé Gabriel;

. Atacantes: Adson, Clayton, Erick Marcus, Rayan, Rossi e Vegetti.