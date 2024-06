Sob o comando de Rafael Paiva, o Vasco enfrenta o Botafogo, neste sábado (29), em São Januário - Leandro Amorim / Vasco

Sob o comando de Rafael Paiva, o Vasco enfrenta o Botafogo, neste sábado (29), em São JanuárioLeandro Amorim / Vasco

Publicado 28/06/2024 17:42

Rio - Técnico interino do Vasco , Rafael Paiva ainda não definiu a escalação inicial para enfrentar o Botafogo, neste sábado (29). Ele contará com o retorno de Payet , que ficou fora dos últimos cinco jogos do Cruz-Maltino por causa de uma lesão na coxa direita e está totalmente recuperado.

Leia mais: Souza rescinde com clube turco e abre caminho para acerto com o Vasco

Na defesa, o comandante deve manter Paulo Henrique, Maicon, João Victor e Lucas Piton. Hugo Moura, JP, Payet, Estrella e Sforza disputam as três vagas no meio-campo. Todos foram testados. Rafael Paiva ainda treinou com Rayan, Rossi e Lucas Piton na linha de frente, com Victor Luis na lateral esquerda.

Sendo assim, segundo o 'ge', o provável time titular do Vasco é: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, João Victor, Lucas Piton (Victor Luís), Hugo Moura, JP (Sforza), Payet (Estrella), Adson, Rayan (Rossi/Piton) e Vegetti.

Leia mais: Vasco contrata novo diretor de futebol

O clássico será neste sábado (29), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, em jogo válido pela 13ª rodada do Brasileirão. Botafogo e Vasco vivem momentos opostos na competição. Enquanto o Alvinegro briga pelo topo da tabela, em 3º lugar, com 23 pontos, o Cruz-Maltino ocupa a 16ª posição, com dez.