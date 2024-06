Souza disputou apenas 13 jogos pelo Basaksehir, da Turquia, desde meados do ano passado - Divulgação / Basaksehir

Publicado 28/06/2024 13:59

volante de 35 anos assinou a rescisão de contrato com o Basaksehir nesta sexta-feira (28) e já está livre para assinar contrato com o Cruz-Maltino.

Vasco está mais perto de anunciar Souza como contratação. Já com tudo acertado para o retorno , Onesta sexta-feira (28) e já está livre para assinar contrato com o Cruz-Maltino.

"Rescindimos com nosso jogador de futebol Josef de Souza por mútuo acordo. Desejamos sucesso a Josef no restante de sua carreira", postou o Basaksehir nas redes sociais.

ois são amigos desde a base e poderão voltar a jogar juntos. Além deles, Alex Teixeira é outro que acertou o retorno.

Souza é um dos nomes pedidos para encorpar o elenco, numa exigência feita por Phillippe Coutinho à diretoria vascaína . Os d. Além deles, Alex Teixeira é outro que acertou o retorno.

O experiente volante foi revelado pelo Vasco e estreou nos profissionais em 2008 e saiu há 14 anos, negociado ao Porto, de Portugal. E teve passagens por Grêmio, São Paulo, Al-Ahli, da Arábia Saudita, Beijing Guoan, da China e Fenerbahçe, Besiktas e Basaksehir, da Turquia.



No último clube turco, Souza disputou apenas 13 jogos na temporada 2023/24, o último em abril. Ele teve uma grave lesão no joelho direito no meio de 2023 e fez a recuperação no Vasco, que era um desejo antigo de retornar. Após anos em que não houve acerto, o jogador volta para casa.