Marcelo Sant'Ana deixou o América-RNDivulgação/X @AmericaFCNatal

Publicado 28/06/2024 17:35 | Atualizado 28/06/2024 17:36

Rio - Nesta sexta-feira, 28, o América-RN oficializou a saída de Marcelo Sant'Ana, que será o novo diretor executivo de futebol do Vasco . O profissional chegará ao Rio de Janeiro nos próximos dias para e ocupará a cadeira deixada por Pedro Martins. O antigo diretor deixou a SAF em meio à reestrutura tocada pelo presidente do Cruz-Maltino , Pedrinho.

O América Futebol Clube SAF informa a saída de Marcelo Sant'Ana, que deixa o cargo de Diretor Executivo de Futebol.



Marcelo chegou ao Alvirrubro em fevereiro e encerra a passagem à frente do departamento de futebol profissional após 4 meses.



O América agradece ao profissional pela colaboração e serviços prestados nessa trajetória (com título invicto do Campeonato Potiguar e classificações para Copa do Nordeste e Copa do Brasil 2025) e deseja sucesso.





Marcelo se destacou como presidente do Bahia entre 2015 e 2017. À frente do clube de Salvador, o Esquadrão conquistou o Campeonato Baiano (2016) e a Copa do Nordeste (2017).