Gabriel Lima era o braço direito de Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Gabriel Lima era o braço direito de Ronaldo Fenômeno no CruzeiroGustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 29/06/2024 14:01 | Atualizado 29/06/2024 14:02



Rio - O Vasco tem um alvo definido para assumir o cargo de CEO do clube: Gabriel Lima, que trabalhou no Real Valladolid, da Espanha, e passou pelo Cruzeiro, de onde saiu recentemente. Além do executivo, Raphael Vianna está próximo de ser contratado para ser diretor financeiro (CFO) do Cruz-Maltino.

Leia mais: Vasco e Philippe Coutinho chegam a acordo por retorno

O futuro CEO, segundo o 'ge', terá o trabalho de renegociar dívidas e aumentar as receitas do clube. Ele, inclusive, já se reuniu com o presidente do Vasco, Pedrinho, para negociar sua chegada.



Gabriel Lima, que é vascaíno de coração, era considerado o braço direito de Ronaldo Fenômeno e ocupava cargos de comando em outros empreendimentos do ex-jogador antes de chegar ao Cruzeiro. O executivo, além de trabalhar como diretor de negócios do Valladolid, já dirigiu uma agência de marketing e foi analista de negócios da Vale.



Enquanto isso, Raphael Vianna teve uma reunião com especialistas em finanças que auxiliam a gestão de Pedrinho. O ex-CFO do clube mineiro causou boas impressões e influenciou no avanço da negociação com o CEO Gabriel Lima, já que a dupla trabalhou em conjunto no Cabuloso.