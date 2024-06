Vasco tem interesse em zagueiro Dória - Divulgação / Santos Laguna

Publicado 29/06/2024 09:30

Rio - Em busca de reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, o Vasco sondou a situação do zagueiro Dória, de 29 anos, que teve passagens por Botafogo e São Paulo, e atualmente defende o Santos Laguna, do México. As informações são do repórter da Band, Thiago Carvalho.

Por enquanto, as partes ainda não iniciaram uma negociação, mas o zagueiro ficou interessado na possibilidade de voltar ao futebol brasileiro. A situações pode evoluir a partir da próxima semana, quando Marcelo Sant'Ana assumirá a função de diretor executivo do Vasco.



O clube carioca vem avaliando a possibilidade de reforçar o elenco e tem a defesa como um setor carente. O Vasco está perto de acertar três contratações: o volante Souza, o meia Philippe Coutinho e o atacante Alex Teixeira, todos revelados na base do clube carioca.



Dória foi revelado na base do Botafogo e se profissionalizou em 2012. Após se destacar, o zagueiro acabou se transferindo para o Olympique de Marsella, da França, em 2014. Retornou ao Brasil em 2015 para defender o São Paulo por empréstimo. Depois disso passou por Granada, da Espanha, pelo Yeni Malatyaspor, da China, e desde 2018 defende o Santos Laguna, do México.