Rafael Paiva é técnico interino do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 29/06/2024 22:13 | Atualizado 29/06/2024 22:14

"A gente sempre vai falar que é um jogador muito diferente, tecnicamente, inteligência de jogo, a experiência. A gente só não contava que o Estrella fosse sair tão no início do jogo. A ideia era o Payet entrar no segundo tempo. Com as circunstâncias do jogo, que a gente não controla, tivemos que colocar antes. A gente quis correr zero risco de perdê-lo por qualquer situação", explicou Rafael Paiva.

"Então, tinha uma minutagem interna que a gente tinha programado. Tiramos para correr nenhum risco. Tecnicamente, taticamente, o Payet desequilibra. Estava muito bem, mas a gente precisa contar para as próximas rodadas porque ele faz muita diferença", completou.

Payet, aliás, saiu de campo visivelmente chateado e não escondeu a frustração no banco de reservas. O técnico Rafael Paiva aprovou a insatisfação do camisa 10.

"Payet tem respondido bem aos nossos treinos. A gente está aumentado a carga gradativamente. Já conseguimos colocá-lo nesse jogo. Por circunstância, ele teve que entrar um pouco antes do que a gente esperava. A gente fica feliz pela insatisfação dele porque ele é muito competitivo. Ele quer jogar, ele sabe que pode fazer a diferença", contou Paiva.

"Temos que controlar essa ansiedade dele, mas a partir do momento que entra em campo, é um jogador muito diferente. Vamos tentar aumentar o volume dele: ou entrando jogando; ou no decorrer da partida. Acho que ele poderia jogar um pouco mais, mas estamos indo devagar para tê-lo por mais tempo, ter mais sequência. Não podemos perder o Payet por muitos jogos", concluiu.

O Botafogo saiu na frente aos 28 minutos do segundo tempo, com o gol de Bastos. Já na reta final de partida, aos 39, Vegetti apareceu de cabeça para deixar tudo igual no placar e dar números finais ao clássico.



"Jogando em casa, a gente sempre vai buscar a vitória. Esse foi o discurso no vestiário, e é sempre para os atletas. O Vasco sempre vai buscar a vitória, principalmente jogando em casa. A gente não abriu mão de competir, de tentar jogar e de tentar buscar a vitória sempre. A gente respeita demais o Botafogo, que está lutando pela liderança do campeonato", pontou Rafael Paiva.

"É uma equipe forte e bem organizada. Acho que, pelas circunstâncias, pontuar sempre é o que a gente precisa fazer. Sempre vamos buscar a vitória, mas a gente não pode sair derrotado de São Januário. A gente conseguiu buscar o empate e vai trabalhar mais para buscar a vitória sempre", finalizou.