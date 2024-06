Força Expedicionária Brasileira (FEB) lutou durante a Segunda Guerra Mundial - Divulgação / Exército Brasileiro

Publicado 28/06/2024 13:44

Rio - Alguns jogos dos times cariocas pelo Brasileirão terão apresentações de bandas militares para comemorar os 80 anos do embarque da Força Expedicionária Brasileira (FEB). A homenagem, feita pelo Comando Militar do Leste (CML), acontecerá antes das partidas de Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, nos estádios do Maracanã, São Januário e Nilton Santos (Engenhão), nos dias 30 de junho, 3, 4 e 7 de julho.

Antes das apresentações das bandas militares, haverá a divulgação, nos telões, de um vídeo que homenageia os mais de 25 mil homens e mulheres que embarcaram em 2 de julho de 1944 para lutar durante a Segunda Guerra Mundial após o afundamento dos navios mercantes brasileiros, que matou 971 pessoas.

Saiba quais jogos contarão com a homenagem

Neste domingo (30), a banda do 1º Batalhão de Guardas – Batalhão do Imperador se apresentará momentos antes do jogo entre Flamengo e Cruzeiro, às 18h30, no Maracanã. Na quarta-feira (3), a mesma banda tocará antes da partida entre Vasco e Fortaleza, às 20h, em São Januário.

Na quinta-feira (4), a banda do 1º Batalhão de Infantaria Mecanizado (Escola) - Regimento Sampaio se apresentará antes do jogo entre Fluminense e Internacional, às 21h, no Maracanã. No domingo (7), a banda da 1ª Divisão de Exército tocará antes da partida entre Botafogo e Atlético Mineiro, às 16h, no Nilton Santos (Engenhão).