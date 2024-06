Brida Nunes é musa do Vasco - Reprodução / Instagram

Publicado 28/06/2024 12:50

Rio - Musa do Vasco, Brida Nunes, de 20 anos, se submeteu no ano passado a uma operação que vem ganhando adeptas cada vez mais: a himenoplastia. O procedimento tem como intuito recuperar o hímen, película dérmica presente na entrada da vagina, que é rompido após a primeira relação sexual. A modelo que tem conta no OnlyFans contou o motivo de ter realizado a cirurgia.

"Os meus fãs sempre pediram, é a maior tara dos homens. Tanto que eles me ajudaram a pagar o médico e todo o procedimento, foi quase R$ 20 mil. Eles estavam mais animados do que eu [risos]. No começo achei maluquice. Conversei com amigas que fizeram e com o médico e percebi que era algo simples. Então decidi encarar e fazer", disse em entrevista à revista "Quem".

Sobre virgindade, Brida, que também é atriz das pegadinhas da Rede TV!, revelou que sua primeira experiência com uma mulher foi com a cantora Mc Pipokinha.



"Eu gravei junto com a MC Pipokinha e o vídeo viralizou, bateu 1 milhão de views em menos de 12 horas. Ela tirou a minha virgindade. Foi a primeira mulher que peguei, desde então não paramos mais de gravar. Rolou uma química com pegação liberada. Numa das cenas, fizemos uma pegadinha na rua, provocando os homens. Foi então que surgiu o convite da TV”, afirmou em entrevista ao portal "UOL".