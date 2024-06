Marta Kostyuk é estrela do tênis ucraniano - Reprodução / Instagram

Publicado 28/06/2024 10:46

Rio - Considerada uma das esportistas mais bonitas do esporte mundial, a tenista Marta Kostyuk, de 22 anos, realizou um ensaio de topless na revista Vogue, poucos dias antes do começo do torneio de Wimbledon, na Inglaterra.

Marta Kostyuk é estrela do tênis ucraniano Reprodução / Instagram

Atual número 16 do ranking da WTA, Marta ficou mais conhecida fora do ambiente do tênis quando se negou a dar a mão para a russa Varvara Greacheva após vencê-la na final do WTA de Austin, no Texas, no ano passado. O motivo seria a guerra entre o seu país e a Rússia.