Balogun foi vítima de ataques racistas após derrota dos EUA AFP

Publicado 28/06/2024 08:22

Estados Unidos - A derrota dos Estados Unidos, na Copa América, para o Panamá por 2 a 1 teve um momento lamentável que infelizmente se repetiu em uma partida de futebol. O zagueiro Chris Richards e o atacante Balogun, ambos da seleção norte-americana, foram alvos de ataques racistas nas redes sociais. A Conmebol se manifestou e prestou apoio aos atletas.

Balogun foi vítima de ataques racistas após derrota dos EUA Reprodução / Instagram

"Nossa organização trabalha permanentemente na evolução de uma nova cultura que erradique as expressões racistas, os conteúdos ofensivos nas redes sociais e todo tipo de discriminação em nosso futebol", publicou a entidade em nota.

Chris Richards foi vítima de racismo após derrota dos EUA Reprodução / Instagram

As atitudes racistas ocorreram em mensagens privadas para os jogadores. Os dois publicaram nas redes sociais as manifestações de ódio que receberam após a derrota da seleção dos Estados Unidos.

O resultado complicou os donos da casa no grupo C da Copa América. A equipe irá enfrentar o líder Uruguai na próxima segunda e terá que vencer para não depender de um tropeço do Panamá para avançar paras as quartas de final.