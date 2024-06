Troféu da Série A do Brasileiro - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 27/06/2024 22:14

A Fifa condenou o Corinthians a pagar R$ 40,4 milhões ao meio-campista Matías Rojas, que rescindiu seu contrato com o clube paulista no início da temporada alegando atraso nos direitos de imagem. Atualmente, o paraguaio, que chegou a estar na mira do Botafogo, veste a camisa do Inter Miami, dos Estados Unidos, equipe de Lionel Messi.

O tribunal da entidade máxima do futebol tomou a decisão nesta quinta-feira (27). Em um primeiro momento, o Corinthians poderia ter recebido um "transfer ban", a proibição de registro de novos jogadores, mas só será punido desta forma caso não realize o pagamento dentro de 45 dias.

Matías Rojas rescindiu com o Corinthians no início de 2024 Divulgação/Corinthians

O clube paulista pode recorrer à Corte Arbitral do Esporte, que é a última instância. O valor da indenização corresponde ao que Rojas tinha a receber até o fim de seu contrato com Timão, que ia até junho de 2027.



A punição de transfer ban, caso seja aplicada pela Fifa, terá duração de três janelas ou até a quitação da dívida.