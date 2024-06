Ramon Abatti Abel é árbitro Fifa da Federação de Santa Catarina - Cesar Greco/Palmeiras

Ramon Abatti Abel é árbitro Fifa da Federação de Santa CatarinaCesar Greco/Palmeiras

Publicado 27/06/2024 18:45

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a equipe de arbitragem do clássico deste sábado (29), às 18h30 (de Brasília) pela 13ª rodada do Brasileirão, em São Januário, entre Vasco e Botafogo. O árbitro da partida será Ramon Abatti Abel (Fifa-SC).

Ramon Abatti Abel já apitou 10 jogos da Série A na atual temporada, tendo trabalhado em um jogo do Glorioso (empate em 1 a 1 com o Athletico-PR) e um do Cruz-Maltini (derrota por 2 a 0 para o Palmeiras).

Veja a equipe de arbitragem de Vasco x Botafogo:

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (Fifa/SP)

Assistente 2: Gizeli Casaril (SC)

Quarto árbitro: Paulo Belence Alves (PE)

VAR: Wagner Rewaay (VAR-Fifa/ES)