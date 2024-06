Confronto no Estádio Monumental de Santiago, no Chile, deixou um morto e vários feridos - Reprodução / X

Confronto no Estádio Monumental de Santiago, no Chile, deixou um morto e vários feridosReprodução / X

Publicado 27/06/2024 16:46

Chile - O amistoso entre Colo-Colo, do Chile, e Universitario, do Peru, realizado na última quarta-feira (26), foi suspenso após uma briga generalizada entre torcedores das duas equipes. O ato de violência, que aconteceu tanto dentro quanto fora do Estádio Monumental de Santiago (CHI), acabou terminando com a morte de uma pessoa, além de feridos.

Hinchas de universitario atacan a hinchas de colo colo que posteriormente fallece en la clinica bupa de santiagopic.twitter.com/wVCaW9tX7D — Reskates y pakeos barras Chile (@reskateschile) June 27, 2024

Incidentes en el partido amistoso entre Colo Colo y Universitario



-La gente de Colo Colo tiro bombas de estruendo para adentro de la tribuna de Universitario



-Un niño fue herido por las bombas



-Un hincha de Colo Colo fue asesinado a puñaladas pic.twitter.com/LCn0gPmcjp — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) June 27, 2024

A vítima, de acordo com autoridades chilenas, é Claudio Esteban Maldonado Gamboa, de 40 anos. Ele foi cercado e golpeado com chutes e facadas. Apesar de ter sido socorrido e levado para o hospital, acabou não resistindo aos ferimentos.

Dentro do estádio, torcedores do Colo-Colo lançaram fogos de artifício em direção ao setor dos peruanos. Há relatos de que torcedores da Universidad de Chile, clube rival do Colo-Colo, estavam presentes no local.

Jogadores do Universitario, após a paralisação, foram em direção ao setor de sua torcida para se unir à eles. Inclusive, Diego Dorregaray, atacante da equipe peruana, acabou sendo preso acusado de agredir três seguranças do estádio.



Em nota, ambos os clubes repudiaram os atos de violência. No entanto, o Universitario, diferentemente do Colo-Colo, não citou a morte do torcedor.