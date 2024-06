Tristan da Silva é filho do boxeador Valdemar, mas é naturalizado alemão - Sarah Stier / AFP

Tristan da Silva é filho do boxeador Valdemar, mas é naturalizado alemãoSarah Stier / AFP

Publicado 27/06/2024 15:53

Rio - O Brasil foi representado na primeira rodada do recrutamento de calouros da NBA, conhecido como Draft, nesta última quarta-feira (26), em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Filho do boxeador Valdemar da Silva, o Vava, o ala Tristan da Silva foi a 18ª escolha, sendo selecionado pelo Orlando Magic.

Tristan da Silva é um ala de 2,06 metros. Nascido na Alemanha, ele é naturalizado alemão, mas ainda não decidiu se representará a seleção brasileira ou alemã no basquete. O jovem, de 23 anos, estava na Universidade do Colorado Boulder, desde 2020. Na temporada 2023/24, obteve médias de 15.9 pontos, 4.8 rebotes e 1.3 roubos de bola por partida.

Já a França foi o grande destaque pelo segundo ano consecutivo. Após Victor Wembanyama ser a primeira escolha do ano passado, foi a vez ao ala-pivô Zaccharie Risacher ser a primeira escolha, sendo selecionado pelo Atlanta Hawks. Em seguida, o pivô francês Alexandre Sarr foi selecionado pelo Washington Wizards, em segundo.

O filho de LeBron James, Bronny não foi selecionado por nenhuma franquia. Existia a expectativa pelo movimento do Los Angeles Lakers, mas a franquia escolheu o ala Dalton Knetch. Bronny segue disponível para a segunda rodada do recrutamento, que será realizada nesta quinta-feira (27), a partir das 21h (de Brasília), em Nova Iorque.

Veja a ordem das escolhas do Draft da NBA:

1º - Zaccharie Risacher - Atlanta Hawks

2º - Alexandre Sarr - Washington Wizards

3º - Reed Sheppard - Houston Rockets

4º - Stephon Castle - San Antonio Spurs

5º - Ron Holland II - Detroit Pistons

6º - Tidjane Salaün - Charlotte Hornets

7º - Donovan Clingan - Portland Trail Blazers

8º - Rob Dillingham - San Antonio Spurs

9º - Zach Edey - Memphis Grizzlies

10º - Cody Williams - Utah Jazz

11º - Matas Buzelis - Chicago Bulls

12º - Nikola Topic - Oklahoma City Thunder

13º - Devin Carter - Sacramento Kings

14º - Carlton Carrington - Portland Trail Blazers

15º - Kel'el Ware - Miami Heat

16º - Jared McCain - Philadelphia 76ers

17º - Dalton Knetch - Los Angeles Lakers

18º - Tristan da Silva - Orlando Magic

19º - Ja'Kobe Walter - Toronto Raptors

20º - Jaylon Tyson - Cleveland Cavaliers

21º - Yves Missi - New Orleans Pelicans

22º - DaRon Holmes II - Phoenix Suns

23º - AJ Johnson - Milwaukee Bucks

24º - Kyshawn George - New York Knicks

25º - Pacome Dadiet - New York Knicks

26º - Dillon Jones - Washington Wizards

27º - Terrance Shannon Jr. - Minnesota Timberwolves

28º - Ryan Dunn - Denver Nuggets

29º - Isaiah Collier - Utah Jazz

30º - Baylor Scheierman - Boston Celtics