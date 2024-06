Vanessa Bohorquez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram

Publicado 27/06/2024 14:30

Rio - A Venezuela derrotou o México por 1 a 0 e se tornou a segunda seleção classificada paras as quartas de final da Copa América, que vem sendo disputada nos Estados Unidos. Uma cidadã nascida no país pode ter ficado dividida. Musa do OnlyFans, Vanessa Bohorquez, torceu pela seleção mexicana na última Copa do Mundo.

A modelo faz muito sucesso nas redes sociais. A Venezuelana tem mais de 2 milhões de seguidores no seu perfil oficial do Instagram. Ela tem 33 anos, nasceu em Maracaibo, Venezuela, mas mora no Panamá.

Vanessa Bohorquez é modelo e chegou a fazer comerciais em TVs do seu país. Porém, sucesso veio no Instagram depois que Vanessa começou a receber milhões de curtidas e comentários em cada postagem em 2015. Em pouco tempo, Vanessa se tornou uma sensação nas redes sociais na Venezuela. Seu patrimônio é avaliado entre 2 e 4 milhões de dólares (algo em torno de R$ 11 milhões e R$ 22 milhões).