Publicado 27/06/2024 14:00

A Fifa amplia o leque de torneios globais em jogos virtuais e anunciou a criação de uma Copa do Mundo de Football Manager (FM). O simulador de gerenciamento de clubes de futebol se junta à franquia de videogame que até 2023 tinha o nome da entidade máxima do futebol e passou a ser chamado de 'EA Sports FC'.



A primeira edição da Copa do Mundo de Football Manager será entre 29 de agosto e 1º de setembro de 2024 e terá o ex-técnico do Arsenal Arsène Wenger como embaixador.



"Esta competição exige que os participantes demonstrem um profundo conhecimento da estratégia e tática do futebol. O sucesso exige não apenas o domínio da mecânica de jogo, mas também um conhecimento aprofundado do futebol, tornando este formato uma mistura fascinante", afirmou Wenger, que atualmente é chefe de desenvolvimento global da Fifa.



O campeão ganhará cerca de R$ 500 mil. Através do site fifa.gg os jogadores de FM saberão como se inscrever e também sobre o processo para se classificar para a Copa do Mundo de Football Manager.

O Football Manager foi lançado em 2008 e virou febre no mundo devido à mecânica de simular o gerenciamento do clube, com o objetivo de desenvolvê-lo para subir de divisões e conquistar os principais títulos. Além de fazer contratações, o jogador deve escolher tática e treinos, entre outras coisas, para que o time evolua.