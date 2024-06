Arena do Grêmio foi afetada com as enchentes no Rio Grande do Sul - Carlos Fabal / AFP

Arena do Grêmio foi afetada com as enchentes no Rio Grande do SulCarlos Fabal / AFP

Publicado 27/06/2024 12:28 | Atualizado 27/06/2024 12:30

Rio - O imbróglio entre o Grêmio e a gestão da Arena parece perto do fim. O clube gaúcho encaminhou um acordo com a administração do estádio sobre o seguro e existe um otimismo para enfrentar o Fluminense, no dia 13 de agosto, pelas oitavas de final da Libertadores, no local.

"O Grêmio informa que celebrou acordo com a Arena Porto-Alegrense, que assegura ao clube o recebimento de informações e o acompanhamento dos pagamentos feitos pela seguradora à gestora do estádio, sem qualquer paralisação ou atraso na conclusão das obras, serviços e aquisição de equipamentos", publicou.

Há uma semana, o Grêmio entrou com uma ação judicial contra a gestão da Arena para que o seguro do estádio fosse depositado em uma conta conjunta. O clube desejava participar da administração do valor do seguro da Arena, que será utilizado para recuperar os danos causados pela enchente.

A direção do Grêmio temia que o dinheiro fosse utilizado para outros fins, já que a Arena Porto Alegrense tem participação da Meta, antiga OAS. Segundo o "ge", as partes chegaram a um acordo para lidarem juntos com os recursos do seguro.

A Arena Porto Alegrense está substituindo os equipamentos da subestação de energia do estádio, que foi prejudicada pela enchente que afetou o Rio Grande do Sul. Os fabricantes, no entanto, não deram prazo para entregar o material. Portanto, não há uma previsão para o estádio ficar disponível.

Fluminense e Grêmio se enfrentam nas oitavas de final da Libertadores nos dias 13 de agosto, em Porto Alegre, e no dia 20, no Maracanã. No Brasileirão, as equipes não vivem boa fase. O Tricolor carioca é o lanterna, enquanto a equipe gaúcha ocupa a 19ª colocação.