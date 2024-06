Lima desfalcará o Fluminense por conta de uma lesão muscular - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 26/06/2024 18:13 | Atualizado 27/06/2024 12:21

Rio - O Fluminense tem mais um problema para a continuação da temporada. O meia Lima sofreu uma lesão muscular de grau três e deve ser desfalque do Tricolor por até um mês. As informações foram inicialmente divulgadas pelo site "Saudações Tricolores".

O camisa 45 tricolor sofreu a lesão no lance em que recebeu cartão vermelho na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no último domingo (23). O local da contusão, entretanto, não foi divulgado.

Lima é o segundo jogador de linha que mais disputou jogos pelo Fluminense na temporada. O meia jogou 25 partidas pelo Tricolor em 2024, o mesmo número que Jhon Arias e duas a menos que Martinelli. Nessas ocasiões, o camisa 45 fez dois gols e deu duas assistências.

O Fluminense vem sofrendo com lesões no decorrer na temporada. Além de Lima, o Tricolor tem em seu departamento médico Marquinhos (coxa direita), Manoel (coxa direita) e Isaac (coxa esquerda). André está recuperado de uma lesão no joelho direito, mas ainda não foi liberado para retornar ao time contra o Vitória, na próxima quinta-feira (27).