Após a demissão de Fernando Dinz, Marcão deve ser mantido no comando do Fluminense até o fim desta temporadaLucas Merçon / Fluminense

Publicado 26/06/2024 19:42

Rio - O Fluminense terá embate direto contra a zona do rebaixamento nesta quinta-feira (27). Sob o comando de Marcão, que assumiu a equipe após a demissão do técnico Fernando Diniz , o Tricolor enfrenta o Vitória, no Maracanã, às 19h (de Brasília). O treinador projetou o duelo e pediu o apoio da torcida nas arquibancadas.

Leia mais: Marcão irá encarar rival que Fluminense não perde há quase dez anos

"É mais um grande desafio. A torcida, neste momento, é o primeiro jogador, e não o 12º. Precisamos muito deles. Os jogadores estão necessitando de apoio irrestrito. Vamos juntos. Tenho certeza que eles terão segurança para fazer um grande jogo. Buscaremos sair o mais rapidamente possível dessa situação", declarou Marcão em entrevista à FluTV.

O Tricolor é o atual lanterna do Campeonato Brasileiro, com seis pontos. Em 11 rodadas, ganhou somente do Vasco. De resto, perdeu sete e empatou três. Já o Vitória ocupa a 17ª posição, com nove somados. O duelo no Maracanã é importante para que o Flu possa respirar um pouco mais na tabela da competição.

Marcão no comando do Fluminense

Em outros momentos, ele já assumiu o comando do time. Ao todo foram 56 partidas, com 25 vitórias, 17 derrotas e 14 empates.