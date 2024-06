Marcão está de volta ao Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 26/06/2024 07:20 | Atualizado 26/06/2024 08:05

Rio - Novamente como treinador do Fluminense, Marcão fará sua reestreia pelo clube carioca nesta quinta-feira contra o Vitória, no Maracanã. O Rubro-Negro é considerado um rival que traz boas recordações para o Tricolor. A última derrota no confronto ocorreu há quase dez anos.

A última vez que perdeu para o Vitória foi no Brasileiro de 2014. Na ocasião, o Fluminense foi derrotado nos dois jogos. O primeiro no Maracanã por 2 a 1, no dia 3 de maio, e o segundo no Barradão por 3 a 1, no dia 17 de setembro.



Depois do ocorrido, o Fluminense enfrentou o Vitória em seis oportunidades, com dois triunfos tricolores e quatro empates. A última vez que as duas equipes jogaram aconteceu no dia 6 de setembro de 2008 e o duelo terminou sem gols no Maracanã.



No geral, o Tricolor leva a melhor no duelo contra o Vitória. Foram 39 partidas, com 16 triunfos tricolores, 14 empates e nove vitórias do clube baiano. O clube das Laranjeiras fez 56 gols e teve sua defesa vazada em 44 oportunidades.