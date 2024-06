Marcão vai comandar o Fluminense novamente - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 25/06/2024 07:20 | Atualizado 25/06/2024 08:30

Rio - Sem Fernando Diniz, Fluminense terá Marcão no comando da equipe nas próximas partidas. Esse cenário aconteceu nos Brasileiros de 2019, 2020 e 2021. Caso o auxiliar mantenha o seu aproveitamento das últimas edições, o Tricolor terminará a Série A com 50 pontos, livre de qualquer risco de rebaixamento.

Somando as três edições, Marcão comandou o Fluminense em 52 partidas, com 24 vitórias, 14 empates e 14 derrotas. O aproveitamento do treinador é de 55,1%. Com 81 pontos em disputada, caso seja mantido o aproveitamento de Marcão, o Tricolor conseguiria ganhar mais 44 pontos, terminando o Brasileiro com 50.



Nas últimas três vezes que Marcão assumiu o Fluminense no Brasileiro, o Tricolor vivia situações distintas. A mais parecida com a atual foi em 2019, quando lutava contra o rebaixamento. O treinador dirigiu a equipe em 17 jogos, com sete vitórias, seis empates e quatro derrotas. O clube das Laranjeiras terminou a competição em 14º lugar.



Em 2020, Marcão assumiu o comando com o Fluminense lutando pelas primeiras posições. Em 12 jogos sob o seu comando no Brasileiro, o Tricolor venceu seis partidas, empatou quatro e perdeu dois duelos. A equipe terminou a competição em quinto lugar e voltou à Libertadores após oito anos de ausências.



Na última vez que comandou o Fluminense de forma efetivada no Brasileiro, Marcão assumiu a vaga que era de Roger Machado com o Tricolor no meio da tabela. Foram 11 vitórias, quatro empates e oito derrotas. Novamente, a equipe carioca se classificou para a Libertadores.