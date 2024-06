Cano foi um dos jogadores do Fluminense que se despediram de Fernando Diniz nas redes sociais - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 24/06/2024 17:07 | Atualizado 24/06/2024 17:08

Rio - Jogadores do Fluminense se despediram do técnico Fernando Diniz, que foi demitido na tarde desta segunda (24) , através de suas redes sociais. Cano e Felipe Melo agradeceram ao treinador pela sua passagem no Tricolor e pela amizade construída ao longo dos dois anos de trabalho do comandante no clube.

"Obrigado por tudo, professor (amigo)", disse Cano.



"Ídolo, muito obrigado! Obrigado por sua vida, por sua dedicação, por sua comissão (Eduardo Barros e Vagner Bertele). Obrigado por tudo. Mais do que o futebol, eu amo sua vida. Sem dúvida nossa amizade transcende o futebol. Deus te abençoe grandemente. Seguimos daqui", enfatizou Felipe Melo.

John Kennedy foi outro jogador a escrever uma mensagem para Diniz. Ambos tiveram uma relação muito forte, com o treinador sendo o principal alicerce para a recuperação de problemas extra-campo do atacante.

"Obrigado por tudo, chefe. Tenho uma admirassão enorme pelo senhor", escreveu.

Diniz retornou ao Fluminense em 2022, após passagem frustrante em 2019. Em dois anos de trabalho, fez 145 jogos e conquistou três títulos: Carioca, Libertadores e Recopa Sul-Americana.



Sua saída vem em um momento onde o Fluminense é o último colocado do Brasileirão, com seis derrotas e dois empates nos últimos oito jogos. O revés para o Flamengo, por 1 a 0, no último domingo (23), foi a gota d'água para o treinador no comando do Tricolor.