Marcão tem 53% de aproveitamento no comando do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 24/06/2024 17:28

Rio - O Fluminense não tem pressa para buscar um substituto para o técnico Fernando Diniz, que foi demitido no início da tarde desta segunda-feira (24) . Na próxima quinta (27), o Tricolor enfrenta o Vitória, no Maracanã, às 19h (de Brasília), e terá Marcão no comando de forma interina. Porém, ele deve seguir como treinador por mais rodadas do Campeonato Brasileiro, já que a diretoria prega cautela na procura por um novo nome.

Alguns nomes foram especulados no Flu, como Cuca, demitido do Athletico, e Renato Gaúcho, que vive fase conturbada no Grêmio. No entanto, nenhum técnico foi procurado até o momento, segundo o 'ge'.

A ideia é esperar a poeira baixar para decidir se buscará um novo comandante ou se Marcão seguirá até o fim desta temporada.

Em outros momentos, ele já assumiu o comando do Fluminense. No total, foram 56 partidas, com 25 vitórias, 17 derrotas e 14 empates.

Agora, Marcão terá a dura missão de tirar o Tricolor da lanterna do Brasileirão. Com uma vitória em 11 rodadas disputadas até aqui, o Flu soma seis pontos. São três de desvantagem para o Atlético-GO, primeiro time fora da zona de rebaixamento.