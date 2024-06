Estádio Centenário, em Caxias do Sul - Vitor Soccol / SER Caxias

Publicado 24/06/2024 15:37

Rio - Após confirmação da CBF, ficou definido que o Grêmio mandará o duelo com o Fluminense , pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. A partida será a primeira do clube gaúcho como mandante no Rio Grande do Sul após a tragédia ocasionada pelas chuvas.Além do jogo contra o Fluminense, o Tricolor Gaúcho mandará o embate com o Palmeiras no local, pela 14ª rodada.