Fluminense, de Cano, vive situação delicada - Lucas Merçon/ Fluminense

Fluminense, de Cano, vive situação delicadaLucas Merçon/ Fluminense

Publicado 24/06/2024 09:53

Rio - Em situação desastrosa neste começo de Brasileiro, o Fluminense tem oito partidas até o fim do turno da competição. Deste adversários, a metade é formada por equipes que no atual momento estão lutando também contra o rebaixamento para a Série B.

O primeiro desafio já é na próxima quinta-feira. No Maracanã, o lanterna Fluminense irá receber o Vitória, com a necessidade extrema de um resultado positivo. Os baianos abrem a zona de rebaixamento atualmente. Depois, no próximo domingo, o Tricolor vai encarar o Grêmio, fora de casa, sem local definido. Os gaúchos estão na penúltima colocação.



Depois de encarar Internacional e Fortaleza, o Fluminense volta a jogar contra um "desesperado". O rival da vez é o Criciúma, que ocupa a 13ª colocação no momento. A partida irá ocorrer em Santa Catarina, no próximo dia 10. Posteriormente, o Tricolor irá encarar o Cuiabá, fora de casa, no próximo dia 20. A equipe do Mato Grosso está em 14º lugar.



O Fluminense faz sua pior campanha na história dos pontos corridos. Com apenas seis pontos em 11 jogos, o Tricolor precisa pontuar rapidamente para sua situação no Campeonato Brasileiro não ficar ainda mais delicada.