Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0, neste domingo (23), no Maracanã, pela 11ª rodada do Brasileirão - MARCELO GONÇALVES/FLUMINENSE FC

Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0, neste domingo (23), no Maracanã, pela 11ª rodada do BrasileirãoMARCELO GONÇALVES/FLUMINENSE FC

Publicado 24/06/2024 07:30 | Atualizado 24/06/2024 07:41

Rio - A crise no Fluminense agravou após a derrota para o Flamengo por 1 a 0 , neste domingo (23), no Maracanã. O Tricolor completou oito jogos sem vitórias no Brasileirão e se afundou na lanterna com apenas seis pontos conquistados. Com isso, o risco de rebaixamento aumentou para quase 70%, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG.

Com apenas uma vitória e seis pontos conquistados, o Fluminense tem o pior desempenho de sua história na era dos pontos corridos após 11 rodadas. Após sofrer a quarta derrota consecutiva no Brasileirão, o risco de rebaixamento aumentou para 67,9%. O Tricolor começou a rodada com 60% de risco, sendo assim teve um aumento de 7,9%.



Com a derrota, o Fluminense segue afundado na lanterna com apenas seis pontos e não dá qualquer sinal de reação. O Tricolor volta a campo contra o Vitória, na próxima quinta-feira (27), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão.