Fernando Diniz deixa o Fluminense com três títulos: Carioca e Libertadores, em 2023, e Recopa, em 2024 - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 24/06/2024 14:18 | Atualizado 24/06/2024 14:19

Sem vencer há oito partidas, quem assumir o comando do time terá a obrigação de conquistar os três pontos em 13 das 27 rodadas que restam, para chegar aos 45 pontos, número que costuma ser suficiente em outras edições para fugir do rebaixamento.



A situação só não é mais dramática porque outros clubes perto do Z-4 também pontuaram pouco e o Tricolor está a apenas três pontos do Atlético-GO, o 16º colocado e primeiro fora da degola. Além disso, precisará de um aproveitamento de 48,1% nos jogos que restam, o que seria uma campanha de meio de tabela e possível pelo elenco que tem, mas não pelo desempenho atual.

Pior campanha tricolor nos 11 jogos iniciais



Afinal, tem apenas uma vitória, mesma quantidade que a campanha de 1997, que ainda assim é superior à atual, já que teve cinco empates e somou oito pontos. Ou seja, o time com Diniz, com apenas seis, tem o pior desempenho do clube no Brasileirão, com sete derrotas.



No primeiro rebaixamento, em 1996, o Fluminense somou 11 pontos nas 11 primeiras rodadas e conseguiu vencer três vezes. Já em 2013, quando terminaria também no Z-4 pela primeira vez nos pontos corridos mas foi salvo por punições a Portuguesa e Flamengo, tinha somado 13 pontos.



Fluminense mal nas estatísticas



Sem jogar bem, além da falta de resultados, o Fluminense vem de quatro derrotas seguidas e viu o risco de rebaixamento subir para 67,9%, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG. E para sair do buraco, precisará melhorar muito.



Primeiro porque uma forma de conseguir as 13 vitórias seria vencer os 13 jogos que restam em casa neste Brasileirão. Mas atualmente, o Tricolor é o terceiro pior mandante, com apenas seis pontos em seis rodadas. O aproveitamento de 33,3% só é melhor do que Cuiabá (27,7%) e Atlético-GO (6,6%).



Como será muito difícil vencer todos os adversários no Maracanã, provavelmente o Fluminense terá de buscar pontos longe do Rio, o que é um problema enorme. Já em 2023 foi o terceiro pior visitante e mantém o péssimo retrospecto em 2024, sendo um dos três clubes que perdeu todos os jogos fora, ao lado de Vasco e Grêmio.



Além disso, o time de Fernando Diniz é quem tem menos vitórias (uma, assim como o Corinthians) e mais derrotas (sete, assim como Vasco e Grêmio).



Para completar, tem a segunda pior defesa, com 19 gols sofridos, ao lado do Vitória e à frente do Cruz-Maltino, com 22. E o sexto pior ataque, marcando apenas 10 gols em 11 partidas.





Pontuação do Fluminense nos anos de rebaixamento



- 8 pontos em 11 jogos em 1997 (1 vitória 5 empates e 5 derrotas);

- 11 pontos em 1996 (3v 2e 6d);



- 13 pontos em 2013* (4v 1e 6d);



- 6 pontos em 2024 (1v 3e7d)



*O Fluminense terminaria no 17º lugar, mas Flamengo e Portuguesa perderam pontos por escalar jogadores irregulares e foram ultrapassados